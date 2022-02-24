Глава «Роскосмоса»: США уже давно перекрыли России доступ к космической микроэлектронике. По словам Рогозина, на производстве спутников это не сказывается. Ранее президент США Джо Байден объявил о том, что российская космическая программа также будет санкционирована ввиду военной спецоперации РФ на Украине.
2022-02-24T22:44:58+03:00
2022-02-24T22:45:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:44, 24 февраля 2022
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