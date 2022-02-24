Глава «Роскосмоса»: США уже давно перекрыли России доступ к космической микроэлектронике. По словам Рогозина, на производстве спутников это не сказывается. Ранее президент США Джо Байден объявил о том, что российская космическая программа также будет санкционирована ввиду военной спецоперации РФ на Украине.