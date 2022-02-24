В Москве задержан Лев Пономарев*. Его остановили прямо на выходе из дома. Об этом сам правозащитник, которого российские власти считают иноагентом, рассказал «Эху». Петиция Пономарева* против войны с Украиной собрала за день на сайте Change.org свыше 300 тысяч подписей.

* Лев Пономарев - физлицо, признанное иностранным агентом.