В Москве задержан Лев Пономарев*. Его остановили прямо на выходе из дома. Об этом сам правозащитник, которого российские власти считают иноагентом, рассказал «Эху». Петиция Пономарева* против войны с Украиной собрала за день на сайте Change.org свыше 300 тысяч подписей.
2022-02-24T22:36:16+03:00
2022-02-24T22:36:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2985247-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:36, 24 февраля 2022
* Лев Пономарев - физлицо, признанное иностранным агентом.
Загрузка комментариев...