США ввели санкции против 24 физических и юрлиц Белоруссии за поддержку российской спецоперации на Украине, — сообщает Министерство финансов. Американские санкции затронули два крупных белорусских госбанка. Ограничения коснулись министра обороны и госсекретаря Совбеза республики.
2022-02-24T22:32:36+03:00
2022-02-24T22:40:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 24 февраля 2022
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