США ввели санкции против 24 физических и юрлиц Белоруссии за поддержку российской спецоперации на Украине, — сообщает Министерство финансов. Американские санкции затронули два крупных белорусских госбанка. Ограничения коснулись министра обороны и госсекретаря Совбеза республики.