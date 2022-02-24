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21:57, 24 февраля 2022

Байден объявил о введении санкций против крупнейших банков России

Речь идет о банках, активы которых составляют 1 триллион долларов, включая ВТБ, сказал Джо Байден. Он также добавил, что санкционирует сегодня новые санкции и экспортные ограничения против России.

«США и союзники намерены ограничить импорт в Россию высокотехнологической продукции на 50%. Новые санкции будут направлены на максимальное долгосрочное воздействие на Россию, минимизируя влияние на Европу. Новые санкции США коснутся бондов крупнейших российских госкомпаний. Мы ограничим возможности России вести бизнес в долларах, фунтах и йенах», — сказал американский президент, также добавив, что страны «Большой семерки» договорились ограничить возможности России в сфере высоких технологий.

По его словам, российская космическая программа также будет санкционирована. Кроме того, он отметил, что американские войска не будут участвовать в военном конфликте на Украине.


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