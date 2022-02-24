Границу с Россией пересекли более 111 тыс. жителей Донбасса

Помимо этого, в 14 регионах России размещены почти 17,5 тыс. беженцев в 255 пунктах, сообщает источник ТАСС в силовых структурах. Сообщается, что для них силами Росрезерва и волонтеров собрано почти 600 тонн гуманитарной помощи.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Помимо этого, в 14 регионах России размещены почти 17,5 тыс. беженцев в 255 пунктах, сообщает источник ТАСС в силовых структурах. Сообщается, что для них силами Росрезерва и волонтеров собрано почти 600 тонн гуманитарной помощи.