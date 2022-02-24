Страны Большой семерки договорились о новых санкциях из-за вторжения России на Украину

Президент США Джо Байден в своем Твиттере назвал их сокрушительными. Накануне Вашингтон объявил о мерах из-за признания Москвой самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Под них попали госкорпорации ВЭБ и Промсвязьбанк, их дочерние структуры, а также сыновья трех высокопоставленных российских чиновников. По той же причине санкции ввели Евросоюз, Австралия, Канада и Япония.