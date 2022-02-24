В офисе Зеленского подтвердили захват Чернобыльской АЭС и высадку десанта у военного аэропорта недалеко от Киева

Советник главы офиса Президента Украины Михаил Подоляк о военных действиях на Украине:

«Активные агрессивные действия были с нескольких направлений. Черниговская, Житомирская области попали под удар. Сумская и Харьковская области попали под тотальный удар со стороны российских войск. Активные, максимально агрессивные действия были на южном направлении с Крыма и с десантирования с черноморской акватории. Это были именно агрессивные действия, потому что подвергались ударам не только военная инфраструктура, но и гражданская»

«Путин руководствуется иррациональными мотивами. И эти иррациональные мотивы будут стоит жизни конкретным людям. Если вы хотите, чтобы я анализировал его модель поведения — невозможно, я прагматик, я живу в современном мире, современной цивилизации»