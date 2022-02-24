Рынок российских акций продемонстрировал сильнейший обвал за всю историю на фоне военных действий России на Украине

По итогам торгов индекс Мосбиржи упал более чем на 33%, РТС – почти на 40. Примерно на 30% и более обвалились акции российских компаний, в том числе Газпрома, Озона, ВТБ, Аэрофлота и Лукойла. Курс доллара приблизился к 89 рублям, евро торговался почти по сто. При этом цена нефти марки Brent достигла 103 долларов за баррель, что стало максимумом с сентября 2014 года.

