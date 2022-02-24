Newsweek: Вашингтон ожидает захват Киева российскими войсками в течение четырех суток

Американский журнал Ньюсвик пишет, что Вашингтон ожидает захват Киева российскими войсками в течение четырех суток. Как сказали три источника в американской разведке, после того, как обстрелы завершит авиация и артиллерия, начнется настоящая наземная война. Как пишет издание, цель Путина в том, чтобы окружить украинские силы и заставить их сдаться или уничтожить. Обстрелы и захваты некоторых объектов, в том числе чернобыльской АЭС, это лишь начальная фаза того, что может стать более масштабной наземной кампанией.
2022-02-24T20:44:58+03:00
2022-02-24T20:54:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2985161-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:44, 24 февраля 2022
Загрузка комментариев...