Newsweek: Вашингтон ожидает захват Киева российскими войсками в течение четырех суток

Американский журнал Ньюсвик пишет, что Вашингтон ожидает захват Киева российскими войсками в течение четырех суток. Как сказали три источника в американской разведке, после того, как обстрелы завершит авиация и артиллерия, начнется настоящая наземная война. Как пишет издание, цель Путина в том, чтобы окружить украинские силы и заставить их сдаться или уничтожить. Обстрелы и захваты некоторых объектов, в том числе чернобыльской АЭС, это лишь начальная фаза того, что может стать более масштабной наземной кампанией.