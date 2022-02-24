МВД Украины сообщает о захвате Чернобыльской АЭС российскими войсками

Советник главы ведомства Антон Геращенко предупредил, что, если в результате ударов артиллерии будет разрушено хранилище ядерных отходов, радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Белоруссии и стран Евросоюза. О том, что российские войска пытаются захватить остановленную атомную электростанцию, ранее написал в Твиттере президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что это объявление войны всей Европе. Украинские власти сообщают о захвате российскими военными Чернобыльской атомной электростанции. Жертв и пострадавших нет, — сообщил премьер Денис Шмыгаль. Ранее в МВД Украины предупредили, что, если в результате ударов артиллерии будет разрушено хранилище ядерных отходов, радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Белоруссии и стран Евросоюза. Российская сторона об этом пока ничего не сообщала. Ранее официальный представитель Минобороны Дмитрий Конашенков сообщил, что вооруженные силы России вывели из строя свыше 80 объектов военной инфраструктуры Украины.