МВД Украины сообщает о захвате Чернобыльской АЭС российскими войсками

Советник главы ведомства Антон Геращенко предупредил, что, если в результате ударов артиллерии будет разрушено хранилище ядерных отходов, радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Белоруссии и стран Евросоюза. О том, что российские войска пытаются захватить остановленную атомную электростанцию, ранее написал в Твиттере президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что это объявление войны всей Европе. Украинские власти сообщают о захвате российскими военными Чернобыльской атомной электростанции. Жертв и пострадавших нет, — сообщил премьер Денис Шмыгаль. Ранее в МВД Украины предупредили, что, если в результате ударов артиллерии будет разрушено хранилище ядерных отходов, радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Белоруссии и стран Евросоюза. Российская сторона об этом пока ничего не сообщала. Ранее официальный представитель Минобороны Дмитрий Конашенков сообщил, что вооруженные силы России вывели из строя свыше 80 объектов военной инфраструктуры Украины.
2022-02-24T21:19:00+03:00
2022-02-24T21:19:47+03:00
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21:19, 24 февраля 2022
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