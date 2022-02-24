Премьер Джонсон: Британия замораживает все активы ВТБ и «Аэрофлота»

Великобритания объявила об экономических санкциях в отношении России из-за вторжения на Украину. Так, в координации с Соединенными Штатами замораживаются активы банка ВТБ. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон. Также замораживаются активы еще ста физических и юридических лиц, в том числе авиакомпании «Аэрофлот», которым закрывают доступ на территории страны. Джонсон отметил, что имеющиеся рычаги позволяют полностью исключить российские банки из финансовой системы Великобритании. Кроме того, Лондон вводит санкции в отношении Белоруссии за участие в военной операции на Украине.

Также Борис Джонсон объявил о замораживании активов объединенной авиастроительной корпорации. Корпорация объединяет крупные авиастроительные фирмы России. Британский премьер Джонсон не исключил отключения России от SWIFT в будущем. По его словам, Британия будет «выдавливать Россию из мировой экономики». UPD 20:20: Великобритания также заморозит активы и запретит въезд в страну вице-президенту ВТБ Денису Бортникову. Премьер Джонсон: Британия запретит экспорт всех товаров двойного назначения в Россию. Премьер Джонсон: Британия одновременно вводит санкции и в отношении Белоруссии