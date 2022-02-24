Минобороны РФ: все задачи, поставленные группировками российских войск на день, успешно выполнены

В Минобороны РФ заявили, что российским войскам обеспечен выход к Херсону, разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым. Таким образом, все задачи, поставленные группировками российских войск на день, успешно выполнены, заявили в ведомстве.

Также в отчете говорится, что войска Донецкой и Луганской народных республик прорвали эшелонированную оборону ВСУ и продвинулись на 6-8 км. «С начала операции сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных БПЛА «Байрактар Тб-2» вооруженных сил Украины.

В результате ударов российских вооруженных сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины», — заключили в ведомстве.

Источник видео: РИА Новости