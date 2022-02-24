Утренние торги на Мосбирже 25 февраля отменены

«В соответствии с рекомендациями Совета Биржи, состоящего из представителей крупнейших участников финансового рынка, а также решением Банка России, Московская биржа не будет проводить утренние торги на рынке акций 25 февраля 2022 года. Также по решению Банка России не будут проводиться утренние торги на срочном рынке. Решение направлено на снижение волатильности финансовых инструментов в часы биржевой торговли. Начало торгов на рынке акций в 9:50 (аукцион открытия), в 10:00 – основные торги. Начало торгов на срочном рынке – в 10:00. Утренняя торговая сессия на валютном рынке начнется в 7:00», — говорится в пресс-релизе на сайте Мосбиржи.