Путин на встрече с бизнесменами: «военная операция в Украине была вынужденной мерой»

Президент России Владимир Путин на встрече с бизнесменами заявил, что Россия остается частью мировой экономики и не собирается наносить ущерб этой системе, несмотря на происходящее вокруг Украины. Также лидер государства сказал, что «военная операция на Украине была вынужденной мерой. Ну просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно».

Также Путин заявил, что Россия готовилась к возможным санкциям Запада. Российский лидер попросил бизнес относиться с пониманием к происходящему: «Хотел бы обратиться и к вам с призывом отнестись с пониманием к тому, что происходит, и солидарно работать с правительством в поисках тех инструментов, которые поддерживали бы производство, экономику, рабочие места, но исходили из тех реалий, которые складываются».