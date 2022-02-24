Верховный комиссар ООН по правам человека призвала немедленно остановить военную операцию на Украине

«Гражданские лица в различных частях Украины проснулись от звуков тяжелой бомбардировки и боятся дальнейшей эскалации, многие из них покидают свои дома. Эта военная акция явно нарушает международное право и ставит под угрозу жизни бесчисленных гражданских лиц. Государства, которые не принимают всех разумных мер для разрешения своих международных споров мирными средствами, не выполняют своего обязательства по защите права на жизнь», — сказала Мишель Бачелет.

Она также добавила, что идет информационная война. «Особенно важно, чтобы мы продолжали внимательно отслеживать и пытаться проверять сообщения о нарушениях прав человека, в том числе о жертвах среди гражданского населения, повреждении гражданских объектов, включая критически важную инфраструктуру, и других воздействиях на человека», — заявила комиссар.