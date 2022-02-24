СК России сообщает об обстреле 9 жилых домов Белгородской области со стороны украинских войск

Следственный комитет России сообщает об обстреле 8 домов в Белгородской области со стороны украинских войск. В ведомстве заявили, что в из-за попадания по населенным пунктам снарядов три человека, в том числе один ребенок 2015 года рождения, получили телесные повреждения. Уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль, сообщает ведомство. «Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершенного общеопасным способом», — сказали в СК.
2022-02-24T19:31:25+03:00
2022-02-24T19:31:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 24 февраля 2022
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