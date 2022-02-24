Блогер Антон Птушкин записал обращение к россиянам из Киева

Известный блогер-путешественник Антон Птушкин записал видеообращение из Киева, которое разместил у себя в Instagram. «Вам, конечно, могут говорить, что это военная операция, но это настоящая война. Вам будут говорить, что объекты, в которые будет попадать российская армия — это исключительно военные объекты. Это тоже неправда. Потому что ракеты уже прилетают в жилые дома. Уже гибнут мирные жители. Гибнут солдаты с обеих сторон <...> Это реально 41-ый год <...> Россияне, я призываю выступить против войны. Это очень страшно», — сказал Антон Птушкин.
2022-02-24T19:12:17+03:00
2022-02-24T19:12:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:12, 24 февраля 2022
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