Мировое спортивное сообщество продолжает бойкотировать спортивные мероприятия в России

Баскетбольные клубы «Барселона», «Жальгирис» заявили, что не поедут на матчи против московского ЦСКА и петербургского «Зенита», а «Бавария» попросил Евролигу перенести сегодняшний матч против ЦСКА, сообщает BasketNews.

Кроме того, резидент Федерации баскетбола Литвы Видас Гедвилас призвал литовские баскетбольные организации разорвать все запланированные контакты с российской и белорусской спортивной тематикой. А в лыжной ассоциации Швеции сообщили, что Международная федерация попросила ее быть готовой провести финал Кубка мира по лыжным гонкам в Эстерсунде, а не в Тюмени.

Ранее AFP со ссылкой на источник сообщало, что УЕФА решила перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга из-за ситуации на Украине.