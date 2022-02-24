Музей в Освенциме осудил вторжение России на Украину

«Этот акт варварства будет осужден историей и его виновники, надеемся, тоже будут осуждены Международным Судом. Стоя у мемориала Аушвиц-Биркенау, невозможно молчать, когда вновь убивают невинных людей исключительно из-за безумной псевдоимперской мании величия. Выражаем нашу абсолютную солидарность с гражданами и жителями свободной, независимой и суверенной Украины и со всеми россиянами, которые имеют мужество выступить против этой войны. В этот момент свободный и демократический мир должен показать, извлек ли он урок из бездействия, которое было в 1930-х годах. Сегодня ясно, что любой симптом безразличия является признаком соучастия», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.