Музей в Освенциме осудил вторжение России на Украину

«Этот акт варварства будет осужден историей и его виновники, надеемся, тоже будут осуждены Международным Судом. Стоя у мемориала Аушвиц-Биркенау, невозможно молчать, когда вновь убивают невинных людей исключительно из-за безумной псевдоимперской мании величия. Выражаем нашу абсолютную солидарность с гражданами и жителями свободной, независимой и суверенной Украины и со всеми россиянами, которые имеют мужество выступить против этой войны. В этот момент свободный и демократический мир должен показать, извлек ли он урок из бездействия, которое было в 1930-х годах. Сегодня ясно, что любой симптом безразличия является признаком соучастия», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.
2022-02-24T18:38:53+03:00
2022-02-24T18:38:53+03:00
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18:38, 24 февраля 2022
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