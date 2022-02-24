Российские войска вошли в Зону Чернобыльской АЭС с территории Белоруссии — власти Украины

Российские войска вошли в Зону Чернобыльской АЭС с территории Белоруссии, утверждает в Telegram советник главы МВД Украины

«Если в результате ударов будет разрушено хранилище ядерных отходов, то радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС», — написал Антон Геращенко.

Владимир Зеленский в Twitter также сообщил, что украинские военные продолжают отстаивать территорию. «Наши защитники отдают свои жизни, чтобы трагедия 1986 года не повторилась. Это объявление войны всей Европе», — написал украинский лидер.