На Пушкинской площади в Москве выставлили металлические заграждения

Как сообщает корреспондент «Эха Москвы», на Пушкинской площади в Москве выставляли металлические заграждения. На протяжении всего дня 24 февраля на площадь приходили жители столицы, выступая против «войны на Украине». Журналист радиостанции пообщался с одной из них. Девушка сидела на площади около часа. У нее в руках были две книжки синего и желтого цвета. С поддержкой к не подходили прохожие — одни купили ей чай, другие подарили подарили гвоздику. По её словам, когда она пришла на площадь, при ней задержали двух человек с плакатами, на которых было написано «нет войне» и «не болтай». Знакомые активистки также планировали прийти на площадь вечером.