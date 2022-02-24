CNN: Страны ЕС обсуждают возможность отключения России от SWIFT из-за событий на Украине

Телеканал со ссылкой на высокопоставленные источники в ЕС пишут, что внутри Евросоюза нет определенности. Такие страны, как Польша, Эстония, Латвия и Литва, хотят, чтобы отключение от SWIFT стало частью пакета санкций. Германия, Италия, Венгрия и Кипр с этим не согласны.
2022-02-24T18:04:32+03:00
2022-02-24T18:04:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:04, 24 февраля 2022
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