CNN: Страны ЕС обсуждают возможность отключения России от SWIFT из-за событий на Украине

Телеканал со ссылкой на высокопоставленные источники в ЕС пишут, что внутри Евросоюза нет определенности. Такие страны, как Польша, Эстония, Латвия и Литва, хотят, чтобы отключение от SWIFT стало частью пакета санкций. Германия, Италия, Венгрия и Кипр с этим не согласны.