Мэр Харькова попросил жителей оставаться в убежище, то есть в метро

«У меня была информация, что будет нанесен ракетный удар в 15:00. <...> Я попрошу, чтобы коммунальные службы организовали доставку воды и еды», — сказал он жителям.
Игорь Терехов добавил, что жертв среди мирного населения нет.
Видео: УНИАН
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«У меня была информация, что будет нанесен ракетный удар в 15:00. <...> Я попрошу, чтобы коммунальные службы организовали доставку воды и еды», — сказал он жителям.
Игорь Терехов добавил, что жертв среди мирного населения нет.
Видео: УНИАН