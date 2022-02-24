Мэр Харькова попросил жителей оставаться в убежище, то есть в метро

«У меня была информация, что будет нанесен ракетный удар в 15:00. <...> Я попрошу, чтобы коммунальные службы организовали доставку воды и еды», — сказал он жителям.

Игорь Терехов добавил, что жертв среди мирного населения нет.

Видео: УНИАН