Латвия прекратит выдачу виз гражданам РФ, — сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД республики. Ранее о подобном решении заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, уточнив, что исключения сделаны для россиян, которые имеют право на получение виз по гуманитарным соображениям.
2022-02-24T17:36:58+03:00
2022-02-24T17:36:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:36, 24 февраля 2022
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