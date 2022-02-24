Латвия прекратит выдачу виз гражданам РФ, — сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД республики. Ранее о подобном решении заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, уточнив, что исключения сделаны для россиян, которые имеют право на получение виз по гуманитарным соображениям.