FT: Экс-премьер Италии покинул совет директоров «Делимобиля» на фоне операции РФ в Донбассе

Экс-премьер Италии покинул совет директоров «Делимобиля» на фоне операции РФ в Донбассе, — сообщает The Financial Times со ссылкой на источники. Маттео Ренци оповестил о своем решении по электронной почте. Сам Маттео Ренци отказался от комментариев FT.
2022-02-24T17:18:48+03:00
2022-02-24T17:18:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:18, 24 февраля 2022
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