FT: Экс-премьер Италии покинул совет директоров «Делимобиля» на фоне операции РФ в Донбассе

Экс-премьер Италии покинул совет директоров «Делимобиля» на фоне операции РФ в Донбассе, — сообщает The Financial Times со ссылкой на источники. Маттео Ренци оповестил о своем решении по электронной почте. Сам Маттео Ренци отказался от комментариев FT.