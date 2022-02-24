Протестующие в Екатеринбурге скандируют: «Путин, выведи войска!» — It's My City

Видео с акции протеста опубликовало местное издание It's My City в своем telegram-канале. В Екатеринбурге с самого утра проходят одиночные пикеты.
Видео: It's My City
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Видео с акции протеста опубликовало местное издание It's My City в своем telegram-канале. В Екатеринбурге с самого утра проходят одиночные пикеты.
Видео: It's My City
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