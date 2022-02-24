Лавров заявил о готовности вести диалог, который вернет всех к справедливости и принципам устава ООН

«Провели напряженные и детальные обсуждения с нашими американскими коллегами, с другими членами НАТО. Надеемся, что еще есть шанс вернуться к международному праву и международным обязательствам. И поскольку мы предпринимаем меры, объявленные президентом для обеспечения безопасности страны и российского народа, мы, безусловно, всегда будем готовы к диалогу, который вернет нас к справедливости и принципам Устава ООН», — сказал глава МИД РФ на встрече с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши.