Western Union остановила отправку переводов на русскоязычном сайте и в приложении

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В начале февраля Western Union сообщила о прекращении проведения операций внутри России с 1 апреля.
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В начале февраля Western Union сообщила о прекращении проведения операций внутри России с 1 апреля.
МИД РФ: О передаче письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать…