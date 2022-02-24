Приложения Промсвязьбанка, который попал под санкции, пропали из App Store

Онлайн-операции в интернет-банке доступны, ранее установленные приложения работают, сообщает РБК.
Вчера США февраля ввели блокирующие санкции против Промсвязьбанка из-за признания Россией независимости республик Донбасса.
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Онлайн-операции в интернет-банке доступны, ранее установленные приложения работают, сообщает РБК.
Вчера США февраля ввели блокирующие санкции против Промсвязьбанка из-за признания Россией независимости республик Донбасса.
МИД РФ: О передаче письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать…