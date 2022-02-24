МОК осудил нарушение Россией олимпийского перемирия

«Сегодня президент МОК Томас Бах повторяет свой призыв к миру, который он высказал в своих выступлениях на церемонии открытия и церемонии закрытия Олимпийских игр. На церемонии открытия он призвал политические власти «соблюдать приверженность олимпийскому перемирию и дать миру шанс». На церемонии закрытия он попросил политических лидеров «вдохновиться примером солидарности и мира», поданным олимпийскими спортсменами. После недавних событий МОК глубоко обеспокоен безопасностью олимпийского сообщества на Украине. Он создал целевую группу для пристального наблюдения за ситуацией и координации гуманитарной помощи членам олимпийского сообщества на Украине, где это возможно», — отмечается в сообщении МОК.
2022-02-24T16:41:17+03:00
2022-02-24T16:41:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:41, 24 февраля 2022
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