МОК осудил нарушение Россией олимпийского перемирия

«Сегодня президент МОК Томас Бах повторяет свой призыв к миру, который он высказал в своих выступлениях на церемонии открытия и церемонии закрытия Олимпийских игр. На церемонии открытия он призвал политические власти «соблюдать приверженность олимпийскому перемирию и дать миру шанс». На церемонии закрытия он попросил политических лидеров «вдохновиться примером солидарности и мира», поданным олимпийскими спортсменами. После недавних событий МОК глубоко обеспокоен безопасностью олимпийского сообщества на Украине. Он создал целевую группу для пристального наблюдения за ситуацией и координации гуманитарной помощи членам олимпийского сообщества на Украине, где это возможно», — отмечается в сообщении МОК.