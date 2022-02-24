Минобороны РФ: 74 военных объекта Украины были выведены из строя из-за ударов, нанесенных российскими военными

74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины были выведены из строя из-за ударов, нанесенных российскими военными, сообщают в Минобороны РФ. В том числе 11 аэродромов ВВС, 3 командных пункта, пункт базирования ВМС и 18 радиолокационных станций комплексов ПВО С-300 и «Бук – М1».

Также ведомством сообщается, что 14 украинских военных сдались в плен. Сергей Шойгу распорядился относиться к ним с уважением. Для тех, кто сложил оружие, должны организовать безопасные коридоры.

Также российское министерство обороны сообщает о крушении hоссийского Су-25 на Украине из-за ошибки техники пилотирования. Летчик катапультировался и уже находится в своей части.