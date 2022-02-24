Журналистка «Важных историй»* Ирина Долинина* задержана вместе с оператором в городе Шахты Ростовской области

Они снимали материал про местных жителей и беженцев с Донбасса, сообщает издание.
* — власти РФ считают иноагентом
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Они снимали материал про местных жителей и беженцев с Донбасса, сообщает издание.
* — власти РФ считают иноагентом
МИД РФ: О передаче письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать…