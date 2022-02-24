Лукашенко: Мы не собираемся втягиваться в войну, и об этом нас никто не просит

Он в очередной раз напомнил об обоюдных договоренностях и обязательствах Беларуси и России в рамках Союзного государства. «Мы союзники, у нас соответствующий договор, и нас в этом нечего упрекать», — сказал Президент. Он также указал на действия, например, Польши, Литвы, которые направляли своих граждан для участия в операциях США в Афганистане, Ираке.

Также Лукашенко сообщил, что намерен «сегодня-завтра» переговорить с Путиным, каким вооружением укрепить прикрытие западного направления.

Ранее он заявил, что Украина сама хотела конфликта с Россией и ничего не делала, чтобы предотвратить его, а лишь нагнетала ситуацию.