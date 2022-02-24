Павел Дуров объяснил сбои в работе Telegram беспрецедентной нагрузкой, с которой столкнулся европейский кластер Telegram. Основатель соцсети заверил, что в компании делают «все возможное, чтобы сохранить высокую скорость отправки и получения сообщений».
2022-02-24T16:21:19+03:00
2022-02-24T16:21:19+03:00
https://echo.msk.ru/news/2984907-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:21, 24 февраля 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
МИД РФ: О передаче письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать…