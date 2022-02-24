Петр Порошенко заявил о создании военного штаба, с целью развития системы обороны Киева

«Время слов прошло. Враг на нашей земле. Мы должны защищать и защитить Украину!».
2022-02-24T15:35:55+03:00
2022-02-24T15:35:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:35, 24 февраля 2022
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