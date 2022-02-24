Z Архив новостей новости
5 24 6 14967
15:33, 24 февраля 2022

Миланский театр «Ла Скала» требует от российского дирижера Валерия Гергиева четко определить свою позицию

Миланский театр «Ла Скала» требует от российского дирижера Валерия Гергиева четко определить свою позицию и выступить против вторжения на Украину. В противном случае, театр грозит прервать сотрудничество с Гергиевым, — сообщает агентство «АНСА».


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Вячеслав Володин: Преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем Речь идёт о гибели людей во время госпереворота в 2014 году, при поджоге Дома профсоюзов в Одессе, во время проведения карательных операций в Донбассе. Что это, если не геноцид?..

5 211 6 26365 18.02
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Мы на светлой стороне истории Вы заметили, как резко всё западное сообщество забыло про права человека?

5 311 6 39041 19.02
Блоги

+ Ратификация соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР Ратификация соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР Накануне президент Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. Это вызвало крайне негативную реакцию ведущих западных стран…

5 52 6 7325 22.02
8читать ;смотреть
Блоги

Вячеслав Володин: Очень ответственный день Что касается недружественных решений и санкций. Они в любом случае будут приняты. Так же, как и принимались ранее без каких-либо причин и даже поводов…

5 61 6 8635 22.02
Блоги

МИД РФ: О передаче письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать…

5 77 6 33801 17.02
Блоги

+ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР 01:19 Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР «Обеспечить осуществление Вооруженными силами РФ на территории ЛНР и ДНР функций по поддержанию мира»...

5 154 6 24756 21.02
8читать ;смотреть
Новости

Макрон призвал Россию прекратить военные действия против Украины Президент Франции выступил с осуждением военных действий России против Украины…

5 42 6 6790
Блоги

Посол России в США: В отношении России санкции не решат ничего Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и Соединенные Штаты, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен…

5 70 6 12177 23.02
Новости

Руководство ЕС призывает Россию немедленно прекратить операцию на Украине В распространённом сегодня заявлении действия России называются неоправданными и нарушающими международное право, что может привести к подрыву европейской и глобальной безопасности…

5 41 6 7264
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Отношение к Минским договорённостям украинской политической верхушки Когда они будут кричать, что только и жили этим документом и соблюдали его неукоснительно, напоминайте им их же заявления…

5 28 6 5213 22.02
Блоги

+ «Вы вообще одупляете смысл предложения?» 01:16 «Вы вообще одупляете смысл предложения?» Прокуратура проверит одну из школ в Петербурге. Поводом стал жесткий разговор педагога-организатора с учениками на тему опроса о юношеской преступности…

5 62 6 57305 17.02
8читать ;смотреть
Новости

Народная милиция ДНР заявляет, что ведет успешные наступательные действия в районе Николавевки По заверениям военных, ВСУ несут потери и оставляют свои позиции…

5 41 6 8366
Новости

Лукашенко обвинил Украину в том, что она сама хотела конфликта с Россией Он считает, что Киев ничего не делал, чтобы предотвратить войну, а лишь нагнетал ситуацию…

5 30 6 6325
Блоги

Вячеслав Володин: Санкции против России всё равно будут. Они хотят остановить развитие нашей страны Они повторяют в наш адрес, как мантру, угрозы: если Россия встанет на защиту своих граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, мы объявим санкции невиданных ранее масштабов…

5 68 6 14591 19.02
Блоги

МИД: О высказываниях в связи с признанием Россией независимости ЛДНР Генеральному секретарю ООН следовало все эти годы требовать от Киева выполнения Минских соглашений, прежде всего путем налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском…

5 37 6 8125 23.02
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Не говорить об этом преступно Объявление о включении меня в санкционный список, с точки зрения евроатлантического режима, своеобразный подарок ко Дню защитника Отечества, которому служу верой и правдой…

5 79 6 18001 09:01

Популярное за неделю

Новости

Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины Президент выступил с экстренным обращением к россиянам…

5 234 6 179655
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мы узнали о диверсантах, сумевших пробраться на химические объекты в ДНР, которые говорили на польском языке. Видимо, они как раз спрашивали, как дойти до Гляйвица…

5 42 6 111609 19.02
#слушать 49:29 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3623994
«Процессы, занявшие вторые места в голосовании»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 3475 20.02
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

Ну что, началось? Мои поздравления «Вот царь придёт — царь рассудит.» История, правда, говорит, что так бывает далеко не всегда, да кто ж её помнит…

5 86 6 427322 21.02
Блоги

+ В Москве два пассажира метро избили полицейских в ответ на требование предъявить документы 00:48 В Москве два пассажира метро избили полицейских в ответ на требование предъявить документы По данным СК, один из мужчин «ответил категорическим отказом, после чего начал толкать и замахиваться руками»…

5 169 6 93007 18.02
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9448533
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5175343

Сегодня в эфире