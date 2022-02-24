Матери со всей России массово сообщают в «Комитет солдатских матерей» об отправке срочников на границу с Украиной

Матери со всей России массово сообщают в «Комитет солдатских матерей России» об отправке срочников на границу с Украиной, сообщает издание «Такие дела». Зампредседателя комитета Андрей Курочкин сообщил, что срочников, недавно призванных в армию, «целыми полками» отправили на границу «на учения». При этом, к нежелающим становиться контрактниками применяли физическую силу, сказал Курочкин. «Дальше полная неизвестность, так как телефоны у них отбирают», сообщает зампредседателя организации.