Матери со всей России массово сообщают в «Комитет солдатских матерей» об отправке срочников на границу с Украиной

Матери со всей России массово сообщают в «Комитет солдатских матерей России» об отправке срочников на границу с Украиной, сообщает издание «Такие дела». Зампредседателя комитета Андрей Курочкин сообщил, что срочников, недавно призванных в армию, «целыми полками» отправили на границу «на учения». При этом, к нежелающим становиться контрактниками применяли физическую силу, сказал Курочкин. «Дальше полная неизвестность, так как телефоны у них отбирают», сообщает зампредседателя организации.
2022-02-24T15:31:09+03:00
2022-02-24T15:31:09+03:00
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15:31, 24 февраля 2022
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