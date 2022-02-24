Задержана правозащитница Марина Литвинович

Об этом она сообщила в своем телеграм-канале. Литвинович отметила, что ее задержали на выходе из дома, ее увезли в ОВД Мещанский. Ранее в ее фейсбуке появилась запись, где она призывала россиян выйти на акции против войны.
2022-02-24T15:19:53+03:00
2022-02-24T15:19:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:19, 24 февраля 2022
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