РИА: Корреспонденты РИА Новости и «Известий» попали под обстрел в ДНР

Как утверждает агентство РИА Новости, их корреспондент и журналист «Известий» попали под обстрел в районе Спартак в ДНР
В агентстве добавили, что сотрудники СМИ не пострадали
Видео конкретно самого обстрела в сети пока нет.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Как утверждает агентство РИА Новости, их корреспондент и журналист «Известий» попали под обстрел в районе Спартак в ДНР
В агентстве добавили, что сотрудники СМИ не пострадали
Видео конкретно самого обстрела в сети пока нет.
МИД РФ: О передаче письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать…