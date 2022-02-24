Государственная пограничная служба Украины утверждает, что российская техника «совершила прорыв» в Киевской области

Государственная пограничная служба Украины утверждает, что российская техника предположительно «совершила прорыв в Киевской области». По утверждениям пограничников, военная техника вошла через КПП Вильча на границе с Белоруссией. Об этом ведомство пишет на своей странице в фейсбук. Минобороны России не комментировало эту информацию. Сегодня утром сообщалось о закрытии пункта Вильча , об этом писал «Интерфакс».