Песков: Эмоциональная реакция рынков прогнозировалась, ситуация выровняется в ближайшее время

Пресс-секретарь российского президента отметил, что «был создан необходимый запас прочности». Также Дмитрий Песков выразил мнение, что Россия не может оказаться за железным занавесом. «Безусловно, у нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе у нас с этими государствами проблемы возникали и до этого, и без этого», — заявил Песков.
2022-02-24T14:12:50+03:00
2022-02-24T14:15:27+03:00
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14:12, 24 февраля 2022
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