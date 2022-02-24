Песков: Эмоциональная реакция рынков прогнозировалась, ситуация выровняется в ближайшее время

Пресс-секретарь российского президента отметил, что «был создан необходимый запас прочности». Также Дмитрий Песков выразил мнение, что Россия не может оказаться за железным занавесом. «Безусловно, у нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе у нас с этими государствами проблемы возникали и до этого, и без этого», — заявил Песков.