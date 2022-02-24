Звезды в своих соцсетях высказались против войны

Среди них: Настя Ивлеева, Нателла Крапивина, Светлана Лобода, Екатерина Шпица, Жасмин, Максим Галкин, Ольга Бузова, Екатерина Варнава, Ольга Бузова, Иван Ургант, Яна Рудковская, Настя Каменских, Виктория Боня
2022-02-24T13:51:50+03:00
2022-02-24T13:58:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:51, 24 февраля 2022
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