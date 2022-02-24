СПБ биржа возобновила торги в отношении всех видов ценных бумаг

В остальных режимах, в том числе в Режиме основных торгов, сохраняется запрет подачи заявок и заключения сделок.
2022-02-24T13:36:00+03:00
2022-02-24T13:36:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:36, 24 февраля 2022
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