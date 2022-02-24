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13:23, 24 февраля 2022

Глава дипломатии ЕС Боррель: Россия столкнется с беспрецедентной изоляцией

Об этом сообщается в заявлении Борреля, распространенном Европейской внешнеполитической службой.

Также он написал в Twitter: «Мы требуем от президента Путина немедленно прекратить боевые действия и вывести все силы со всей территории Украины».


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