Глава дипломатии ЕС Боррель: Россия столкнется с беспрецедентной изоляцией

Об этом сообщается в заявлении Борреля, распространенном Европейской внешнеполитической службой.
Также он написал в Twitter: «Мы требуем от президента Путина немедленно прекратить боевые действия и вывести все силы со всей территории Украины».
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Об этом сообщается в заявлении Борреля, распространенном Европейской внешнеполитической службой.
Также он написал в Twitter: «Мы требуем от президента Путина немедленно прекратить боевые действия и вывести все силы со всей территории Украины».
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