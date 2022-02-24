Президент Белоруссии допустил участие войск страны в спецоперации РФ, «если это будет необходимо Беларуси и России»

Президент Белоруссии допустил участие войск страны в спецоперации России на Украине в случае, «если это будет необходимо Беларуси и России». Его слова цитирует БелТА. Лукашенко отметил, что сейчас белорусские войска не участвуют в военной операции.
2022-02-24T13:14:23+03:00
2022-02-24T13:18:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2984797-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:14, 24 февраля 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
МИД РФ: О передаче письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать…