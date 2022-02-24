Президент Чехии Земан призывает отключить Россию от SWIFT

При этом ранее источники Reuters сообщают, что ЕС вряд ли сейчас примет шаги по отключению России от системы SWIFT.
Сам Милош Земан заявил, что «Россию ждёт изоляция и одиночество».
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При этом ранее источники Reuters сообщают, что ЕС вряд ли сейчас примет шаги по отключению России от системы SWIFT.
Сам Милош Земан заявил, что «Россию ждёт изоляция и одиночество».
МИД РФ: О передаче письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать…