Суд продлил арест основателю Group-IB Сачкову по делу о госизмене

Арест продлен до 28 мая. Заседание прошло в закрытом режиме.
Предпринимателя задержали в конце сентября по обвинению в госизмене. По версии следствия, он передал за рубеж информацию, содержащую государственную тайну.
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Арест продлен до 28 мая. Заседание прошло в закрытом режиме.
Предпринимателя задержали в конце сентября по обвинению в госизмене. По версии следствия, он передал за рубеж информацию, содержащую государственную тайну.
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