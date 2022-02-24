МО РФ утверждает, что ВС России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины

Министерство обороны РФ утверждает, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. В ведомстве заявили, что в украинских городах проведены постановочные видеосъемки с якобы массовыми жертвами среди гражданского населения.
2022-02-24T12:45:29+03:00
2022-02-24T12:45:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:45, 24 февраля 2022
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