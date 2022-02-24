Альянс независимых СМИ России «Синдикат-100» выступил с официальным заявлением о неприятии военной кампании

Их заявление публикует «Тайга.инфо»: «Боль, гнев и стыд — вот три слова, которые отражают наше отношение к происходящему». В «Синдикат-100» входят «Дождь*», «Эхо Москвы», Znak.com, «Такие дела» и еще ряд изданий.
2022-02-24T12:30:17+03:00
2022-02-24T12:30:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 24 февраля 2022
* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.
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