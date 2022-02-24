Журналисты из МИДовского пула осудили начатую спецоперацию РФ

Война никогда не была и не будет методом решения конфликтов и ей нет оправданий, — их заявление приводит в своем телеграм-канале журналист Коммерсанта Елена Черненко. Подписи под обращением поставили ряд корреспондентов издания, а также Эльнар Байназаров, Константин Волков, Павел Шариков