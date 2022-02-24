Журналисты из МИДовского пула осудили начатую спецоперацию РФ

Война никогда не была и не будет методом решения конфликтов и ей нет оправданий, — их заявление приводит в своем телеграм-канале журналист Коммерсанта Елена Черненко. Подписи под обращением поставили ряд корреспондентов издания, а также Эльнар Байназаров, Константин Волков, Павел Шариков
2022-02-24T12:24:07+03:00
2022-02-24T12:24:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2984765-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:24, 24 февраля 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
МИД РФ: О передаче письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать…